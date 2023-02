Nach der Hundekot-Attacke des Choreographen Marco Goecke auf eine Journalistin überdenken Theater die Zusammenarbeit mit Goecke. Die Staatsoper Hannover hat sich von dem Ballettdirektor getrennt, nachdem dieser im Foyer die Tanzkritikerin Wiebke Hüster mit Hundekot im Gesicht beschmiert hatte. Das Mannheimer Nationaltheater muss nun eine Entscheidung treffen, ob es das Stück „Woke up Blind“ mit seiner Tanzkompanie für die Premiere von „Young Lovers“ am 15. April einstudieren will. „Wir befinden uns im Gespräch und Abstimmungsprozess“, sagte eine Sprecherin am Freitag. Man verurteile jegliche Form von Gewalt und bedauere den justiziablen Fall.

Lange Verbundenheit

In den Entscheidungsprozess werden nach Aussage der Intendanz auch die Tänzerinnen und Tänzer einbezogen, die sich anonym äußern dürfen, ob sie Goeckes Stück einstudieren möchten. Der Mannheimer Tanzintendant Stephan Thoss sei Marco Goecke bereits lange verbunden, heißt es auf Nachfrage, Thoss hatte ihn bereits vor Jahren noch als jungen Nachwuchschoreographen eingeladen. Die Tanzleitung werde den Fall genau abwägen.

Als Hauschoreograph ist Marco Goecke außerdem bei der Stuttgarter Kompanie Gauthier Dance engagiert. Dort müsse er keine Folgen für sein Engagement befürchten, hatte eine Sprecherin bereits am Montag erklärt.

„Werk nicht zur Disposition stellen“

Die Politik wolle aufgrund der Kunstfreiheit keinen Einfluss auf künstlerische Entscheidungen der Theater nehmen, betont das baden-württembergische Kulturministerium, da viele Theater im Land Goecke-Werke im Repertoire haben. „Wir befürworten ausdrücklich, dass diese das Gespräch mit Marco Goecke suchen werden. Wir sind darüber hinaus der Auffassung, dass das bereits bestehende choreographische Werk von Marco Goecke aufgrund seiner Tat nicht zur Disposition gestellt werden sollte.“ Das Werk sei auch von Tänzerinnen und Tänzern miterschaffen worden.

