Hunde gibt es in groß, in klein, kurzhaarig oder auch mit langen Zotteln. Beim Hundesportverein Friesenheim hat der Klub für Terrier einen Einblick in die Welt der englischen Jagdhunde gegeben. Dabei stand in diesem Fall die Schönheit im Vordergrund.

Mit fröhlichem Gebell starteten die Hunde in Friesenheim in die Freiluftsaison. „Bis zum 1. Mai werden die Ausstellungen alle in der Halle durchgeführt“, erklärte Sabine Schall,