Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach Interessanten Gesprächspartnern. Zuletzt haben wir Robert Kammerer mit Hund Willi vor dem Gesundheitszentrum Lusanum im Stadtteil Süd getroffen. Der Ludwigshafener lebt in Mundenheim und geht gerne ins Grüne mit seinem Hund.

Was machen Sie beruflich?

Ich arbeite als Logopäde hier in Ludwigshafen schon seit mehreren Jahren und bin damit sehr zufrieden.

Sind Sie aus Ludwigshafen?

Ja, in Mundenheim geboren und seit fast 50 Jahren hier.

Planen Sie, hier zu bleiben in Ludwigshafen?

Wenn das Haus meiner Eltern nicht wäre, wäre ich schon längst weg.

Raus aus Ludwigshafen oder raus aus Deutschland?

Jenseits von Ludwigshafen. Es ist leider nicht mehr so schön, wie es mal war. Früher war die Innenstadt mal großartig und Mundenheim war auch sehr ruhig, aber jetzt ist alles leider stark verdreckt und keiner kümmert sich drum.

Fühlen Sie ich auch ein bisschen im Stich gelassen von der Politik, weil momentan werden ja ganz viele Projekte angesetzt?

Ja klar, aber leider wird auch eingespart. Dadurch tut man Ludwigshafen keinen Gefallen. Es muss der Landesregierung klar sein, dass in einer Stadt Menschen wohnen, die Steuern zahlen und die auch ein bisschen geführt werden müssen. Es kann nicht immer eingespart werden.

Wie heißt denn Ihr Hund?

Das ist der Willi, er ist jetzt sechs Jahre alt.

Hatten Sie denn schon immer einen Hund?

Ja, ich war schon immer mehr ein Hundemensch.

Wie finden Sie die Grünflächen hier in Ludwigshafen für Hunde?

Es gibt zwar genügend Möglichkeiten für die Hunde, wie zum Beispiel auf der Parkinsel, aber dort liegt leider immer sehr viel Glas und die Büsche sind meistens verdreckt.

Wie sieht es mit den Freilaufflächen für Hunde aus? Sollten es mehr saubere und große Auslaufflächen geben?

Es kommt drauf an. Grundsätzlich fände ich das gut, aber es gibt in Ludwigshafen auch viele Hundehalter, die keine Ahnung von ihren Hunden haben. Wenn sie dort mit ihren Hunden hingehen, würde ich da mit dem Willi schon mal nicht hingehen.

Wo gehen Sie mit Ihrem Willi gerne Gassi?

Früher waren wir immer hinten bei einem Wertstoffhof in Altrip Richtung Rheingang, bis dann irgendwann mal große Hunde ohne Herrchen einfach vor uns standen. Wenn es noch mehr Freilaufflächen geben würde, müsste man die Besitzer erstmal bei der Pflicht nehmen, damit sie auch verantwortungsbewusst mit ihren Tieren umgehen. Oft wird sich ein riesiges Tier gekauft, ohne es zu erziehen.

Was für Hunde sind das dann? Eher ein Labrador oder Schäferhunde von der Größe?

Ja, oder auch Kangals. Das ist uns bei der Parkinsel mal passiert, da ist der Kangal auf uns zugelaufen. Das Herrchen hing an der Leine und der Hund ist schnurstracks auf uns zumarschiert. Und wenn der jetzt noch frei gewesen wäre, wüsste ich nicht, was passiert. Aber ich habe auch positive Erfahrung mit Kangals gemacht. Es kommt halt immer auf den Menschen an, der hintendran hängt.

Wären abgetrennte Bereiche für das Freilaufen der Hunde eine Idee?

Ich meine, es gibt Bestimmungen zur Hundehaltung, man müsste die halt nur mal umsetzten. Es geht schon mit dem Einsammeln des Kotes los.