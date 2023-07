Im Friedenspark im Hemshof hat sich nach Polizeiangaben am späten Freitag gegen 22.30 Uhr ein Streit zwischen zwei Männern entzündet, der in einer Körperverletzung gipfelte. Dabei wurde ein 39-Jähriger Spaziergänger, der mit seinem Hund im Park unterwegs war, von einen anderen Passanten mit Pfefferspray besprüht. Als sich der Vierbeiner des 39-Jährigen von der Leine riss, flüchtete der Täter in Richtung Europaplatz. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Inspektion 2 unter Telefon 0621 963-2222 zu melden.