In Maudach soll eine Auslauffläche für Hunde entstehen, so die Ankündigung der Verwaltung am Dienstag in der Ortsbeiratssitzung. Allerdings nicht, wie von der CDU beantragt, im Umkreis des nicht mehr genutzten Spielplatzes in der Kleestraße, denn die vorgeschlagene Fläche sei zwar aktuell als Spielplatz stillgelegt, in den kommenden fünf bis zehn Jahren rechne man aber in diesem Bereich wieder mit mehr Kindern und einem entsprechenden Spielplatzbedarf. Diese würde durch Nutzung als Hundewiese entfallen. Zumal beide nicht nebeneinander existieren können, da mit einer Verkotung der Spielfläche zu rechnen sei. Viel mehr schlug die Verwaltung einen Auslaufplatz auf der Kehrrichtdeponie in Verlängerung der alten Weinstraße vor. Vorbereitungen für die Sanierung der Altablagerungen dort laufen bereits, weitere Finanzmittel für die Auslauffläche stünden allerdings nicht zur Verfügung.