In diesem Jahr sind knapp zwei Dutzend Menschen in Ludwigshafen durch Hunde verletzt worden. Der Stadtverwaltung wurden bisher 22 Fälle bekannt. Das sind mehr als in Vorjahren. Dies geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion im Stadtrat hervor.

Die Verwaltung geht davon aus, dass viele Fälle den Behörden gar nicht bekannt werden: „Es wird geschätzt, dass zirka 20 bis 30 Prozent der Fälle nicht zur Anzeige gebracht werden, da sich die Beteiligten untereinander einigen. Unaufgeklärt bleiben jährlich etwa fünf Prozent der Fälle, zum Beispiel durch unerkanntes Entfernen der Hundehalter vom Tatort.“

Dre Rassen als gefährlich eingestuft

Nach den Vorgaben des Landeshundegesetzes sind drei Rassen als gefährlich eingestuft: American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier sowie Pit Bull. Von diesen Rassen sind in Ludwigshafen insgesamt 58 Hunde registriert. Für die sogenannten gefährlichen Hunde muss eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden.

15 Anordnungen auferlegt

Die Verwaltung kann den Haltern Auflagen machen, vom Maulkorb- und Anleinzwang über den Besuch einer Hundeschule bis hin zur Wegnahme des Hundes. Im laufenden Jahr seien den Haltern 15 Anordnungen auferlegt worden. Die Verwaltung kündigte an, die Anzahl der Kontrollen zu verstärken – soweit es die angespannte personelle Situation zulasse.