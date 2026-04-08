Die Stadtverwaltung Ludwigshafen weist darauf hin, dass Hunde im gesamten Stadtgebiet unbedingt angeleint werden sollen.

Aktuell ziehen Wildtiere, wie Rehe, Füchse, Kaninchen und Vögel ihren Nachwuchs auf. In der sogenannten Brut- und Setzzeit benötigen die Tiere besonderen Schutz. Freilaufende Hunde stöbern häufig, ohne dass es bemerkt wird, Brutstätten auf. Oft wird die Brut dadurch zerstört oder von den Elterntieren verlassen. Bereits das bloße Näherkommen eines Hundes kann dafür ausreichend sein. Solche Störungen sind laut Mitteilung der Stadtverwaltung ebenso wie das Nachstellen von Wild durch Hunde verboten. Die Stadt weist auch darauf hin, dass für die Parkinsel und für das Maudacher Bruch ein Leinengebot gilt. Hier werden in nächster Zeit verstärkt Kontrollen durchgeführt. Ausgenommen von der Anleinpflicht im Stadtgebiet sind ausgewiesene Hundeauslaufflächen. Landwirtschaftlich genutzte Flächen im Außenbereich dürfen nicht betreten werden. Die Stadtverwaltung bittet außerdem darum, die Hinterlassenschaften der Hunde aufzunehmen und in Abfallbehältern zu entsorgen.