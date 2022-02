Ein Unbekannter hat laut Polizei am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Mannheimer Innenstadt (Quadrat R1) einen Hund vor einem Supermarkt gestohlen. Der Besitzer des Husky-Labrador-Mischlings leinte den Vierbeiner am Geländer der Straßenbahnhaltestelle „Marktplatz“ an und alarmierte die Polizei, als er merkte, dass das Tier verschwunden war. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter und den Aufenthaltsort des Hundes geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 12580 zu melden.