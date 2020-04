Ein Hund hat in der Ludwigshafener Gartenstadt am Mittwoch einen Unfall verursacht, bei dem sich ein Motorradfahrer verletzt hat. Nach Polizeiangaben war der 33-jährige Biker mit seiner Maschine gegen 10.25 Uhr auf der Von-Kieffer-Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit ging ein 50-Jähriger mit seinem Hund entlang der Straße auf dem Gehweg spazieren. Als der angeleinte Vierbeiner plötzlich auf die Fahrbahn sprang, musste der 33-Jährige ausweichen und so stark abbremsen, dass er vom Motorrad stürzte. Ein Rettungswagen wurde aber nicht benötigt. An dem Motorrad, einer Harley-Davidson, entstand ein Schaden von 1500 Euro.