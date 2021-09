Ein Hund hat in der Nacht zum Dienstag Einbrecher vom Firmengelände einer Braterei in Friesenheim vertrieben. Wie die Polizei weiter mitteilte, weckte der Hund gegen 2.40 Uhr die 56-jährige Inhaberin der Firma. Das Tier war unruhig und die Frau ließ es nach draußen auf das Gelände „Am Herrschaftsweiher“. Der Hund lief sofort an den Grundstückszaun und bellte laut. Als die 56-Jährige daraufhin nachschaute, entdeckte sie ein großes Loch im Maschendrahtzaun. Zudem lagen dort mehrere Gasflaschen, die von den Einbrechern offensichtlich für den Abtransport bereitgelegt waren. Die Täter wurden durch den Hund gestört und ergriffen die Flucht. Die 56-Jährige konnte noch einen dunklen Kombi erkennen, der auf dem Fußweg hinter ihrem Anwesen mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu den Tätern oder dem dunklen Kombi machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0621/963-2773 zu melden.