Weil sie laut Polizei vermutlich von einem Hund gestört wurden, haben Einbrecher am Mittwoch ohne Beute ein Haus in Friesenheim verlassen. Die unbekannten Täter waren zwischen 10.30 und 11.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brechlochstraße eingebrochen. Dort befand sich ein Hund, der nach Angaben einer Nachbarin gegen 11.15 Uhr bellte, nachdem sie einen Knall gehört hatte. Vermutlich wurden die Einbrecher von dem Hund gestört. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.