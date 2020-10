Vermutlich hat ein Hund in Friesenheim verhindert, dass bei einem Einbruch Beute gemacht werden konnte. Laut Polizeibericht brachen die Täter am Sonntag zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Faberstraße ein. Nach Angaben der Polizei wurden die Einbrecher durch einen Hund in der Wohnung Hund gestört. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Sonntagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Faberstraße gesehen haben. Hinweise unter Telefon 0621/963-2773.