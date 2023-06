Nach einem Beißvorfall mit einem Hund hat am Donnerstag der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) das Tier sichergestellt. Die Polizei rief den KVD gegen 1 Uhr morgens in eine Wohnung im Hemshof. In Folge starken Alkoholkonsums sei die 54-jährige Bewohnerin mit ihren dort eingeladenen Gästen in Streit geraten, wobei der Hund der Rasse Cane Corso einer Bekannten der Frau in den Kopf gebissen habe, teilt die Stadt weiter mit. Die Polizei rief einen Krankenwagen, um die Wunde der Geschädigten in einem Krankenhaus behandeln zu lassen, was die Frau jedoch ablehnte. Die Hundehalterin sei offensichtlich angetrunken und ihr Sohn stark alkoholisiert gewesen. Die Hundebesitzerin schien für die KVD-Beamten nicht in der Lage zu sein, sich adäquat um den Hund in der Wohnung zu kümmern. Zudem habe sich die 54-jährige uneinsichtig gezeigt und versucht, den Vorfall herunterzuspielen. Die Ordnungskräfte stellten den Hund sicher, den die Tierrettung der Berufsfeuerwehr ins Tierheim brachte.