Ein Zwölfjähriger ist am Dienstag gegen 13.15 Uhr auf seinem Heimweg von der Schule in Ludwigshafen von einem Hund angegriffen worden, so die Polizei in einer Mitteilung. Demnach war der Junge in der Bertolt-Brecht-Straße ( Oggersheim) unterwegs, als ihm eine Frau mittleren Alters mit einem weißen Hund begegnet ist. Der Hund habe den Jungen plötzlich angesprungen und in den Bauch gebissen, heißt es im Bericht der Beamten.

Die Hundehalterin habe sich nicht um den verletzten Jungen gekümmert, der daraufhin nach Hause gegangen ist. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Frau geben können.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter der Telefonnummer 0621 9632403 oder per E-Mail unter pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.