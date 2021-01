Vor einem Drogeriemarkt in der Oppauer Kurt-Schumacher-Straße hat ein Hund am Dienstag ein dreijähriges Kind gebissen und dabei leicht verletzt. Der Hund war laut Polizei vor dem Markt angeleint und ohne Aufsicht. Nach dem Vorfall, der sich um 18.15 Uhr ereignete, ging die 35-jährige Hundehalterin einfach davon, ohne auf die verständigte Polizei zu warten. Diese fand die Halterin mit ihrem Tier jedoch in der Nähe. Die 35-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Zeugenhinweise unter Telefon 0621/963-2222.