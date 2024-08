Ein 82-Jähriger ist bereits am vergangenen Freitag gegen 18.30 Uhr im Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Park von einem Hund gebissen worden. Dies geht aus einer Polizeimitteilung von diesem Freitag hervor. Demnach wollte der Senior im südlichen Teil der Anlage, in Nähe einer Spielwiese, etwas in einen Mülleimer neben einer Parkbank werfen, als unter der Bank ein Hund hervorkam und ihn in die Wade biss.

Auf der Bank habe ein junges Paar gesessen, welches einen angeleinten, kleinen schwarz-weißen Hund bei sich führte. Das Paar entschuldigte sich bei dem Mann, verweigerte aber die Herausgabe von Personalien. Der Vorfall wurde zunächst nicht bei der Polizei gemeldet. Als sich der Biss jedoch entzündete und der 82-Jährige zwischenzeitlich stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste, erstattete er nachträglich Anzeige.

Der Mann beschrieb die Frau als Mitte 20, mit kurzen schwarzen Haaren und etwa 1,65 Meter groß. Der Mann sei im gleichen Alter, habe ebenfalls dunkle Haare, sei etwa 1,70 Meter groß und schlank.

Polizei sucht Zeugen

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Identität der Hundebesitzer geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.