Eine 14-Jährige ist am Samstagnachmittag in Mannheim-Vogelstang von einem Hund gebissen und leicht verletzt worden. Laut Polizei hielt sich das Mädchen mit ihren Eltern am Unteren Vogelstangsee auf, als sie von einem großen Hund angegangen wurde. Durch das beherzte Eingreifen der Mutter ließ das Tier von dem Mädchen ab. Die Vierzehnjährige erlitt leichte Kratzspuren. Der Hundebesitzer ging mit seinem Hund einfach weiter. Die Polizei konnte den 65-Jährigen jedoch finden. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.