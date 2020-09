Ein Hund ist bereits am 2. September gegen 16.30 Uhr von einem unbekannten Autofahrer in der Ludwigshafener Schwanthalerallee auf der Parkinsel (Süd) überfahren worden. Anwohner hatten in der Vergangenheit immer wieder beklagt, dass Autos dort mit deutlich zu hohem Tempo unterwegs seien. Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, verstarb das Tier in der Tierklinik. Den Unfall mit Fahrerflucht soll eine unbekannte Zeugin beobachtet haben. Diese und auch andere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefon 0621/963-2122, in Verbindung zu setzen.