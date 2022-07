Nach der langen pandemiebedingten Flaute und dem Verzicht auf viele Gemeinschaftsaktivitäten setzte die Theater AG des Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasiums beim diesjährigen Schulfest auf eine komödiantische Zeitreise – und begeisterte mit „Fleischpflanzl in Outer Space“ Groß und Klein.

Es ist ein eitler und arroganter Raumschiff-Commander, der im Mittelpunkt des Stücks von Christine Steinwasser steht – und der kam am Donnerstagabend nicht nur Schulleiter Andreas Klaes gerade recht: „Wir wollten für das Publikum ein Stück zum Lachen und keine schwere Schulkost.“ Wer jetzt aber denkt, dass die neun Schüler (sechs Mädchen und drei Jungen) es mit dem „Fleischpflanzl“ leicht hatten, der irrt. Denn die Science-Fiction-Sprache ist sehr herausfordernd und die Texte verlangten den Schülern einiges ab.

„Goethes Faust ist wesentlich leichter als diese Texte“, resümierte Lavinia Kuthe schmunzelnd. Einstudiert hatten die Schüler das Stück seit Februar. Und obwohl an Schulen in den vergangenen zwei Jahren viele Arbeitsgemeinschaften coronabedingt wegbrachen, ist die für die Klassenstufen acht bis 13 offene Theater AG des Humboldt-Gymnasiums nach wie vor gut besetzt – auch wenn sich die Anzahl der schauspielenden Schüler insgesamt verringert habe. „Ich glaube, nicht nur ich wurde etwas an ,Raumschiff Orion’ mit Dietmar Schönherr erinnert“, bedankte sich Schulleiter Klaes nach dem gelungenen Ausflug in die Zukunft, bei dem auch Licht und Ton stimmten.

35.000 Euro bei Spendenlauf gesammelt

Grund zur Freude gab es auch über die Theateraufführung hinaus, denn die Schüler des Edigheimer Humboldt-Gymnasiums haben bei ihrem diesjährigen Spendenlauf eine Rekordsumme von rund 35.000 Euro erlaufen. Die Hälfte des Geldes spendete die Schulgemeinschaft im Rahmen des Schulfestes an die Kinderhilfe Ukraine.

Ausstellung ab Sonntag

Neben Sport und Theater kommt am Edigheimer Gymnasium aber auch die Kunst nicht zu kurz: Im Karl-Otto-Braun-Museum stellen einige Schüler ihre Bilder und Objekte zum Thema „Sehnsucht“ aus. Ausstellungseröffnung ist am morgigen Sonntag um 11.30 Uhr in der Edigheimer Straße 26. Für alle, die es zu diesem Termin nicht schaffen: Die Ausstellung kann noch bis zum 21. August besucht werden – immer sonntags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.