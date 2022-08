60 Tonnen Hilfsgüter haben in den vergangenen Wochen Mannheims fast 2000 Kilometer entfernte Partnerstadt Chisinau erreicht. Die Stadt leistet der Hauptstadt der Republik Moldau als direktes Nachbarland der Ukraine humanitäre Hilfe. Es sei durch die Kriegsflüchtlinge enormen Belastungen ausgesetzt ist, heißt es aus dem Rathaus. Moldawien gilt als ärmstes Land Europas. Chisinau hat mehr als 530.000 Einwohner. Die Stadt ist wichtiger Wirtschaftsstandort und Kulturzentrum mit Universität. Der erste Lastwagen hatte sich Mitte Juli auf den Weg gemacht, nun waren zwei weitere unterwegs. Die Lieferung habe Hygieneartikel wie Duschgel und Zahnpasta umfasst, teilt die Stadt Mannheim mit. Etwa 5000 Hilfspakete verteilt die dortige Verwaltung an die Kriegsflüchtlinge – etwa 300 pro Tag. Eine weitere Lieferung aus Mannheim wird vorbereitet. Insgesamt stellt Mannheim Hilfsgüter in einem Wert von rund 240.000 Euro zur Verfügung. Der Mannheimer Gemeinderat hatte einstimmig ein Sonderbudget in Höhe von einer Million Euro für die vom Krieg betroffenen Partnerstädte beschlossen. Neben Chisinau sind das Czernowitz (Ukraine) und Bydgoszcz (Polen).