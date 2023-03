Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es muss nicht immer Wagner sein: Das jüngste Konzert des Richard-Wagner-Verbands Mannheim-Kurpfalz präsentierte mit dem „Italienischen Liederbuch“ Musik von Hugo Wolf. Interpretiert wurde der Zyklus von der Sopranistin Nikola Hillebrand, einst am Nationaltheater engagiert und mittlerweile an der Semperoper in Dresden, und dem Bariton Nikola Diskic, der Ensemblemitglied am Mannheimer Haus ist. Die beiden wurden begleitet von Marcelo Amaral.

Anders als die Freunde von Bayreuth, die maßgeblich an der Finanzierung der Richard-Wagner-Festspiele auf dem Grünen Hügel beteiligt sind, sorgen die internationalen Wagner-Verbände