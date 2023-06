Der Vorsitzende der „Huddelschnuddler“, Jockel Mendel, und die musikalische Leiterin des Guggemusikvereins, Sabine Mendel, haben ihre Ämter aus persönlichen Gründen niedergelegt. Beide sind seit der Gründung des Vereins 1999 an maßgeblicher Stelle tätig gewesen. Der Verein will sich bei einer Mitgliederversammlung am Freitag, 30. Juni, neu positionieren und eine Nachfolgelösung suchen.