Die Handballer der HSG Mutterstadt/Ruchheim haben der Tafel 7000 Euro gespendet. „Wer hätte vor dem Start unserer Challenge gedacht, dass wir ein solch tolles Ergebnis erreichen“, sagte Gerhard Dörr vom HSG-Leitungsteam bei der Scheckübergabe. Zugrunde liegt dem Erlös der Charity-Lauf der HSG, bei dem die Teilnehmer mehr 13.000 Kilometer zurücklegten. „In der jetzigen Zeit kommt diese Spende gerade richtig“, sagte Juergen Hundemer als Vorsitzender des Tafel-Trägervereins Vehra. Die Tafel lebe ausschließlich von Spenden.

Pandemie setzt Tafel zu

„Die Corona-Pandemie macht uns zu schaffen.“ Optimierte Konzepte zur Versorgung der Bedürftigen, die Hygienebedingungen, die nachlassende Spendenbereitschaft und die hohen Unterhaltskosten für die Kühlfahrzeuge seien große Herausforderungen, so Hundemer. „Und das bei den noch laufenden Sanierungsmaßnahmen.“

Fahrer für Tafelflotte gesucht

Das Geld soll vorwiegend für die Instandhaltung der Tafelflotte eingesetzt werden. Die Kühlfahrzeuge sind in die Jahre gekommen und haben mehrere Tausend Kilometer „auf dem Buckel“. In der Tafel sind jeden Tag vier Kühlfahrzeuge unterwegs, die ausschließlich durch Ehrenamtliche besetzt sind. „Wir suchen dringend weitere Ehrenamtliche, die uns im Fahrdienst unterstützen. Das geht an einzelnen Tagen von Montag bis Samstag und mit einem Arbeitseinsatz von drei bis Stunden. Eine funktionierende Tafelflotte ist der Grundstein für die Versorgung der Bedürftigen mit Lebensmitteln und Frischeprodukten“, so Hundemer.

2000 Bedürftige profitieren jeden Monat

Vom Tafel-Angebot profitieren jeden Monat rund 2000 bedürftige Menschen, darunter 900 Kinder. Mehr als 100 ehrenamtliche Helfer kümmern sich an sechs Tagen in der Woche um sie.