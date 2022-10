Die Handballer der mHSG Friesenheim-Hochdorf stehen vor einer ganz schweren Aufgabe in der dritten Handballliga. Am Sonntag, 17 Uhr, sind die Vorderpfälzer zu Gast beim VfL Gummersbach II. Die Reserve des Altmeisters fand zwar schwer in die Saison, feierte zuletzt aber fünf Siege in Serie. Entsprechend groß ist der Respekt, den HSG-Trainer Gabriel Schmiedt vor der Aufgabe hat. „Aber auch dieses Spiel beginnt mit 0:0 und wir wollen uns wieder so gut wie möglich präsentieren und, wenn es sich ergibt, auch gerne etwas mitnehmen.“ Die Ausgangslage dafür ist allerdings alles andere als optimal. „Unsere endgültige Aufstellung wissen wir wahrscheinlich erst am Sonntagvormittag“, sagt Schmiedt. Grippe und Erkältung haben im HSG-Kader unter der Woche gewildert. „Aber wir sind ja schon froh, dass wir keine Fälle mit Corona haben“, so der HSG-Trainer.