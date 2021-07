Eine Hotline der Barmer Ersatzkasse in Ludwigshafen beantwortet seit einigen Tagen Fragen rund um die Corona-Schutzimpfung. Die Hotline steht allen offen und soll dazu beitragen, die weit verbreiteten Unklarheiten rund um die Immunisierung auszuräumen. „Corona und die Schutzimpfung lösen bei vielen Menschen Fragen aus. Oft ist unklar, wann die Schutzwirkung der verschiedenen Impfstoffe eintritt und wie hoch diese ist. Aber auch die Risiken und Nebenwirkungen der Impfung machen so manchem zu schaffen. Diese und weitere Fragen beantworten wir entsprechend des aktuellen Stands der Wissenschaft“, sagt Volker Reithermann, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Ludwigshafen.

Kostenlos und rund um die Uhr erreichbar

Die Hotline mit medizinisch geschultem Personal sei rund um die Uhr erreichbar und auch für nicht bei der Barmer Versicherte kostenlos. Bereits im Januar 2020 hatte die Krankenkasse eine erste Hotline geschaltet worden. Fast 57.600 Anrufer hätten diese genutzt, davon allein rund 24.400 in diesem Jahr. „Der Bedarf an Informationen über die Corona-Pandemie spielt in der Beratung durch unseren Teledoktor nach wie vor eine große Rolle. Daran dürfte sich auch in nächster Zeit nichts ändern“, sagt Reithermann.

Die Hotline zur Corona-Schutzimpfung ist erreichbar unter 0800/8484111.