Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Frühsommer 2021 klafft in der Breiten Straße in Mannheim eine große Baulücke. Ein Hotel samt Supermarkt soll dort Platz finden. Seit Monaten jedoch tut sich nichts auf der Baustelle. Laut Bauherr soll bald aber Bewegung in die Sache kommen.

„Jetzt geht es langsam wieder voran“, sagt der Heidelberger Unternehmer Sahin Karaaslan, der bereits 2016 das J1-Eckhaus nahe dem ehemaligen Karstadt erwarb, um ein Hotel-Gebäude