Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) ist in der vergangenen Woche mehrfach Beschwerden wegen illegaler Prostitution in einem Hotel im Stadtteil Mitte nachgegangen. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, trafen die Polizei und der KVD bei einem gemeinsamen Einsatz am vergangenen Mittwoch gegen 20.30 Uhr auf zwei Prostituierte, die dort ihr Gewerbe ausübten. Die Frauen im Alter von 20 und 23 Jahren räumten ein, in dem Hotel Freier empfangen zu haben. Bei einer weiteren Kontrolle am Freitagabend stießen die Beamten im selben Gebäude in einem Zimmer auf eine 25-Jährige, die dort ebenfalls als Prostituierte tätig war und dies auch zugab. In allen Fällen beendeten die Beamten das Geschehen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.