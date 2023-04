Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gestaltung eines „Grünen Klassenzimmers“ samt Insektenhotel für die Alfred-Delp-Grundschule Maudach ist das Ziel eines inklusiven Projekts. Das wird derzeit in der Zusammenarbeit zwischen der Schule, der Maudacher Werkstatt für Menschen mit Behinderung und dem Verein der Wald- und Wiesenfreunde verwirklicht.

In einem Klassenzimmer mit Blick auf das grüne Freigelände der Alfred-Delp-Grundschule ist die Klasse 3c am Dienstagmorgen kräftig am Basteln. Immer wieder ist der Akkubohrer zu