Lange war es ruhig um die Erweiterungspläne für das Hotel Darstein. Nun soll das Verfahren wieder Fahrt aufnehmen, jedoch in geänderter Form. Das sorgt für Diskussionen.

Vor neun Jahren beschloss der Ortsgemeinderat Altrip, für die vom Betreiber gewünschte Erweiterung des Hotels Darstein einen Bebauungsplan aufzustellen. Ein solcher Angebotsbebauungsplan schafft Baurecht, legt aber weder ein konkretes Projekt noch einen Bauherrn fest. Die Gemeinde definiert damit nur, was grundsätzlich zulässig ist. Es kann gebaut werden, muss aber nicht.

Auf den Entwurf gingen ungewöhnlich viele Stellungnahmen ein, da das Projekt von Beginn an auf breiten Widerstand aus Bevölkerung, von Naturschutzverbänden sowie von Bündnis 90/Die Grünen stieß. Nach Abwägung überarbeitete das Planungsbüro den Entwurf und stellte ihn im März 2023 erneut vor. Nun allerdings mit einem Verfahrenswechsel: Statt eines Angebotsplans sollte ein Vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt werden.

Dieser gilt für ein konkretes Projekt eines bestimmten Trägers – hier die Erweiterung des Hotels durch die Hotel Darstein GmbH: ein viergeschossiger Anbau mit Dachgeschoss sowie ein weiteres Gebäude für Personal, Garagen und Energiezentrale. Vorteil für die Ortsgemeinde Altrip: Die Kosten trägt die GmbH, zudem verpflichtet ein Durchführungsvertrag zur Umsetzung genau dieses Vorhabens. Die Kostenfrage war aber ohnehin schon geklärt: 2017 war eine Kostenübernahme durch die Hotel Darstein GmbH ausgehandelt worden.

Auch nach der erneuten Offenlage blieb der Widerstand groß: Neben Behörden und den Trägern öffentlicher Belange äußerten sich 61 Privatpersonen. Erst im Frühjahr 2026 lag der nach Abwägung aller Stellungnahmen erneut überarbeitete Entwurf vor. Für Verärgerung bei Grünen und CDU-Fraktionssprecher Maik Krause sorgt nun jedoch, dass wieder ein Angebotsbebauungsplan daraus wurde.

Nicht noch ein weiterer Lost-Place

Ortsbürgermeister Volker Mansky (parteilos) führte in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Ortsgemeinde den Grund dazu auf: Die Situation für Hotelbetriebe habe sich in den Jahren, seitdem die Planung angestoßen wurde, maßgeblich geändert. Aktuell gebe es kein konkretes Vorhaben für eine Erweiterung mehr. Damit fallen die Voraussetzungen für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan weg. Der Betreiber wolle das Hotel aber zukunftsfähig aufstellen, auch im Hinblick auf mögliche Investoren. „Es geht hier nicht um die Person Frank Darstein“, machte Mansky klar. Darstein hatte in der Talkshow SWR Nachtcafé im Oktober vergangenen Jahres erklärt, es gebe keine Nachfolger für das Hotel. Er werde es verkaufen müssen.

An dieser Stelle setzt die Kritik der Grünen an: Wenn Darstein jetzt keine Erweiterung mehr anstrebt und keinen Nachfolger hat, was hat dann die Gemeinde überhaupt davon, den Bebauungsplan aufzustellen? „Investoren sind nicht daran interessiert, ein Hotel zu übernehmen und dann erst den Bebauungsplan ändern zu müssen“, erklärte Mansky. Er möchte verhindern, dass aus dem Hotel Darstein in Zukunft ein „Lost Place“ wird, so wie es mit dem Binshof-Hotel bei Otterstadt geschehen ist, für das sich seit Jahren kein Betreiber mehr findet.

Bislang keine Kosten für Altrip entstanden

„Ich missgönne Darstein nichts, ich möchte verhindern, dass ein riesengroßer Kasten dahinkommt“, stellte Irene Bergmann (Grüne) klar. Dem komme das nun geänderte Verfahren doch entgegen, erklärte Rechtsanwalt Marcus Lau, der den Prozess für die Hotel Darstein GmbH begleite. Denn bei einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan hätte Darstein bauen müssen. Nun geht es nur um die Möglichkeit der Erweiterung.

Außerdem legte Bergmann, ebenso wie Maik Krause (CDU), Wert darauf, dass der Gemeinde Altrip und der Verbandsgemeinde keine Kosten entstehen. Bisher habe die Hotel Darstein GmbH alle Kosten übernommen. Das sei durch die Kostenübernahmeerklärung geregelt gewesen, erklärte Lau. Weiteres könne vertraglich geregelt werden. Im Moment bestehe noch kein Vertrag. Der Wechsel des Verfahrens von einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan wieder zurück zu einem Angebotsbebauungsplan sei rechtskonform. Das ergibt ein Rechtsgutachten, das Marcus Lau erstellt hat. Die Grünen hatten diese rechtliche Bewertung der Situation im Vorfeld gefordert.

An dieser Stelle hakte Maik Krause (CDU) ein. Er hätte schon zu Beginn der Sitzung gerne verhindert, dass Lau überhaupt ein Rederecht im Bauausschuss bekommt. Er sah Marcus Lau als Anwalt von Frank Darstein. Es sei nicht akzeptabel, dass Lau dieses Rechtsgutachten erstellt hat. Lau betonte, er fungiere nicht als Rechtsvertreter, sondern als Projektbegleiter.

„Auch mal geben und nicht nur nehmen“

Krause forderte, dass die Gemeinde einen eigenen Anwalt beauftrage, die einen städtebaulichen Vertrag für den Bebauungsplan erstellt. Bisher habe die CDU zugestimmt, diesmal jedoch nicht: Unterstützung gebe es nur für einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

Markus Hofacker (SPD) brach eine Lanze für Darstein. „Man muss auch sehen, was Darstein dort geleistet hat.“ Wo heute die Hochzeitsinsel des Hotels Darstein ist, seien früher wildes Baden und Kriminalität gewesen. „Man muss auch mal geben und nicht nur nehmen“, sagte Hofacker. Aus den Reihen der FWG war vor allem Unmut über die seit Jahren andauernden Diskussionen in den politischen Gremien zu diesem Thema hörbar.

Letztlich empfahlen sieben Bauausschussmitglieder mehrheitlich dem Gemeinderat, den überarbeiteten Planentwurf anzunehmen. Die beiden Mitglieder der Grünen-Fraktion und Maik Krause waren dagegen. Wenn der Gemeinderat nun der Empfehlung folgt, wird der Plan erneut öffentlich ausgelegt.