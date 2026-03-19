Kulinarisch ist Altrip für einen Tag zur Landeshauptstadt geworden: Bei der Dehoga-Landesmeisterschaft maßen sich Nachwuchsköche und angehende Restaurant- und Hotelfachleute.

Die Tische sind mit viel Liebe zum Detail gedeckt, in der Küche werkeln die Köche in ihren abgetrennten Bereichen, draußen laufen Restaurant- und Hotelfachleute aufgeregt durcheinander, warten auf die Gäste. „Für uns war der theoretische Teil tagsüber das Anstrengende. Heute Abend ist das Alltagsgeschäft“, erklärte Niklas Toth, angehender Hotelfachmann im Hotel René Bohn. Dazu gehörte auch der Sektempfang für Sponsoren und Ehrengäste, zu denen unter anderem Daniela Schmitt (FDP) zählte. Immerhin war die Wirtschafts- und Tourismusministerin zugleich Schirmherrin des Landesentscheids und konnte sich so selbst ein Bild vom Stand der Ausbildung im Gastronomiegewerbe machen.

Profesionelle Freundlichkeit beim Sektempfang der Restaurant- und Hotelfachleute. Foto: Volker Endres

Nicht zum ersten Mal war das Haus von Frank Darstein Gastgeber des Wettbewerbs. „Wir brauchen dafür eine gewisse Größe in der Küche und für die Bewirtung und natürlich auch Räume für die theoretischen Prüfungen“, erklärte Gereon Haumann, Präsident des Arbeitgeberverbands Dehoga und damit Ausrichter des traditionsreichen Jugendwettbewerbs. Darstein stellte seine Räume gerne dafür zur Verfügung: „Leider haben wir niemanden von unseren Auszubildenden am Start. Aber für mich ist das keine Frage, dass wir den Wettbewerb gerne bei uns haben.“ Zumal er als Gastgeber zumindest in der optimalen Position für Netzwerke war. „Wir bräuchten einen Anbau als Angestelltenunterkunft“, verriet er seine Pläne auch der Ministerin.

Engagierte Azubis sind die Zukunft

Die ließ sich nicht nur das professionell zusammengestellte und aufgetragene Vier-Gang-Menü der Auszubildenden aus dem dritten Lehrjahr munden, sondern erinnerte auch an die Unterstützung der Politik für die Gastronomie mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf dauerhaft sieben Prozent. „Für diese Steuergerechtigkeit haben wir jahrzehntelang gekämpft.“ Und notwendig sei die Unterstützung allemal: „Hinter uns liegen sechs wirtschaftlich schwierige Jahre. Allein in den letzten zwei Jahren sind rund zehn Prozent unserer Betriebe aufgrund von Insolvenzen oder Betriebsaufgaben dauerhaft vom Markt verschwunden.“

Schmitt hofft nun auf eine Umkehr. Einer der Schlüssel dazu seien gute und engagierte Auszubildende als Profis von morgen. „In einer Branche, die von Leidenschaft und höchster Servicequalität lebt, sind es junge Fachkräfte, die die Zukunft gestalten“, sagte sie in Richtung der eigentlich 24 Teilnehmer, von denen zwei allerdings kurzfristig erkrankt ausgefallen waren.

Gute Vorbereitung auf die Prüfung

„Wir hatten über 80 Anmeldungen für den Wettbewerb. Das ist sehr gut“, freute sich Landes-Dehoga-Chef Haumann über die große Resonanz. Mit dabei seien nicht nur die großen Häuser des Landes, sondern durchaus auch kleinere Betriebe, in denen gute Arbeit geleistet werde. „Die BASF ist zum Beispiel für die Gastronomie einer der Topausbilder“, lobte er. Kein Wunder also, dass gleich mehrere Servicekräfte des Hotels Renè Bohn auftischten. Und das nicht ohne Erfolg. Lisette Josefa Wittek landete bei den Hotelfachfrauen immerhin auf dem dritten Platz. „Es ist so oder so eine gute Vorbereitung auf die Abschlussprüfung“, hatte sie vorab erklärt, ehe sie ebenfalls beim Auftragen des Menüs mithalf.

Dehoga-Präsident Gereon Haumann und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt mit den Gewinnern: Jakob Gauch, Anna-Lena Krischel, Philipp Kallfels, der Deutschen Weinkönigin Anna Zenz und den Dehoga-Vize-Präsidenten Lothar Weinand und Stefan Klink (von links). Foto: DEHOGA/oho

Die Sieger waren Anna-Lena Krischel vom Weinromantikhotel Richtershof in Mühlheim im Hotelfach, Philipp Kallfels (Wein- und Tafelhaus, Köngernheim) für die Restaurantfachleute und Jakob Gauch von Jordan’s Untermühle, Köngernheim (Köche). Aber als Gewinner durften sich alle 22 Teilnehmer fühlen. Immerhin hatte der Dehoga bei seinen Sponsoren Gesamtpreise in Höhe von rund 15.000 Euro eingeworben. Die Erstplatzierten repräsentieren Rheinland-Pfalz bei den Bundesmeisterschaften des Verbands im Oktober 2026. Diese finden erstmals in Mainz statt.