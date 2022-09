Offenbar gibt es konkrete Pläne der Eigentümer, das Best Western Hotel am Hauptbahnhof zu verkaufen. In einer Anfrage zur jüngsten Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses hat die Fraktion der Grünen bei der Stadtverwaltung nach ihren Plänen für den Standort angefragt. Konkret genannt wurde dabei das Thema Schulbau. „Wir brauchen hier in der Innenstadt dringend eine neue Schule“, betonte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) in der Sitzung.

Zu viel Lärm, zu hohe Kosten

Wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sagte, sei die Verkaufsabsicht bekannt und der Standort inzwischen von der Verwaltung geprüft worden. Aufgrund des umgebenden Verkehrs auch angesichts der nahen Hochstraße Süd und des Lärmaufkommens sei der Standort aber weder für Wohnen noch für Schule geeignet. „Allein der Rückbau wird auf Kosten von 25 Millionen Euro geschätzt, plus Grundstück wären das über 30 Millionen Euro. Das ist nicht angesagt“, ergänzte Stadtkämmerer Andreas Schwarz (SPD). Was die Zukunft des Best Western betreffe, sei nun der private Eigentümer am Zug.