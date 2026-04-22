Eine Führung durch die Ausstellung „#maremanuschenge“ wird am Donnerstag, 23. April, 19 Uhr, im Hospiz Elias in Ludwigshafen angeboten. Die Ausstellung zeigt neun Lebensgeschichten von Sinti und Roma während der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland und Europa, heißt es in der Ankündigung. Zu sehen sind Überlebende und Ermordete. Anhand ihrer Biografien werden Verfolgung, Widerstand und Selbstbehauptung thematisiert. Weitere Ausstellungstafeln informieren zudem über die europäische Dimension der nationalsozialistischen Verbrechen, die Nachwirkungen und den Weg zur gesellschaftlichen und politischen Anerkennung.