Das Bildungswerk Hospiz Elias organisiert zwei Vorträge zu gesellschaftlichen Themen. Am kommenden Dienstag, 9. Juli, um 19 Uhr, geht es um die Geschichte der Emanzipationsbewegungen von queeren Menschen in der Region. Der Historiker Christian Könne zeichnet dabei Geschichten und Biografien nach und weist dabei auch auf Orte und Ereignisse hin, die oftmals übersehen werden. Die Spuren, die er sichtbar macht, reichen bis in das Kaiserreich zurück.

Dennis Marten, Bildungsreferent im Bildungswerk Hospiz Elias, referiert am Donnerstag, 11. Juli, über Erscheinungsformen des Antisemitismus. Dieser äußert sich, nicht erst seit dem Massaker der Hamas beim Überfall auf Israel. Der Vortrag möchte Wissen vermitteln, das notwendig ist, um Antisemitismus zu erkennen und ihm argumentativ etwas entgegenzusetzen. Die Veranstaltungen finden im Hospiz Elias, Steiermarkstraße 12, in der Gartenstadt statt. Der Eintritt ist frei.