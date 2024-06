Der Ludwigshafener Boxer Ahmad Ali hat bereits zum zweiten Mal bei einem Wettkampf Geld für das Hospiz Elias in der Gartenstadt gesammelt. Zuletzt kamen nach Angaben des Hospizes dank des Engagements Alis und des Boxpromoters Rainer Gottwald 11.000 Euro zusammen. Das stationäre Hospiz wurde vor 20 Jahren eröffnet, daher sind mittlerweile einige Bereiche sanierungsbedürftig. Dazu gehört auch das Pflegebad samt Badewanne. Sowohl das Bad als auch eine neue Wanne sollen aus Spenden finanziert werden. Mit den Spenden aus dem Boxevent kann bereits ein großer Teil der Kosten abgedeckt werden. „Für Menschen am Lebensende steht Genuss und Wohlbefinden im Vordergrund“, so der Einrichtungsleiter Rolf Kieninger. Eine Badewanne sei eine gute Möglichkeit, mit Aromabädern den Patienten etwas Gutes zu tun.