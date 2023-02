Eine neue Veranstaltungsreihe des Bildungswerks Hospiz Elias startet am Dienstag, 7. Februar, um 19 Uhr. „Philosophie und hospizliche Praxis“ beginnt mit einer Einführung in die Philosophie Martin Bubers.

„Zu den Aufgaben des Bildungswerks gehört es, Interessierten eine für die Hospizarbeit unerlässliche Grundhaltung zu vermitteln“, betont Bildungsreferent Dennis Marten. Das neue Format „Philosophie und hospizliche Praxis“ möchte daher einerseits zur Reflexion des eigenen Handelns beitragen, andererseits aber auch aufzeigen, dass Denken und Handeln untrennbar zusammengehören. „Das Nachdenken entspringt den Erfahrungen, die wir handelnd machen, in erster Linie den lebendigen Beziehungen mit anderen Menschen,“ sagt Marten. „Eine Philosophie, die keinen Praxisbezug hat und die Menschen vergisst, kann auf den Müll.“

Kiene abstrakten Ideen

Beginnen wird Marten am kommenden Dienstag mit einem Vortrag über den jüdischen Denker Martin Buber. „Bei Buber spürt man sofort, dass er von der Wirklichkeit ausgeht und nicht von abstrakten Ideen. Für ihn sind Begegnungen von zentraler Bedeutung. Er sagt, dass der Mensch am Du zum Ich werde. Das Du ist damit die erste Person. Das hat tiefgreifende ethische Konsequenzen, die viele Menschen aus der Hospizarbeit kennen dürften: Der andere Mensch eröffnet uns den Weg zu uns selbst.“

Noch immer aktuell

Bubers Hauptwerk „Ich und Du“ sei auch 100 Jahre nach seinem Erscheinen angesichts der ökologischen und sozialen Krisen der Gegenwart von unverminderter Aktualität, so Marten weiter. Das Bildungswerk lade daher alle Interessierten ein, Martin Buber kennenzulernen. Marten zufolge sind keine Vorkenntnisse notwendig. Wichtig für Gäste: In den Räumen des Hospiz Elias besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Veranstaltungsort ist das Hospiz Elias, Steiermarkstraße 12, in der Gartenstadt. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per E-Mail an bildungswerk@hospiz-elias.de.