Das Bildungswerk des Hospiz Elias startet mit zahlreichen Angeboten für Trauernde in den Herbst. Nach der Corona-Pause öffnet das Café für trauernde Menschen wieder seine Tore, eine neue Trauergruppe beginnt, die Trauerspaziergänge werden fortgesetzt. Das Café für Trauernde beginnt am Samstag, 7. August. Von 15 bis 17 Uhr finden Hinterbliebene im Hospiz-Seminarraum einen geschützten Raum, in dem sie mit ihrer Trauer nicht allein sind. Weitere Termine für das Trauercafé sind am 4. September, 2. Oktober, 6. November und 4. Dezember.

Neue Trauergruppe ab Oktober

Am 1. Oktober beginnt eine neue Trauergruppe. An elf Abenden können Trauernde von 18 bis 20.30 Uhr im geschützten Raum einer festen Gruppe ihrer Trauer Ausdruck geben. Die Abende sind thematisch gestaltet und orientieren sich am Trauerprozess. Der Kurs kostet 100 Euro, nähere Infos telefonisch unter 0160/97333115 oder 0172/8740284.

Spaziergänge mit Trauerbegleitern

Auch im Herbst werden weiterhin Trauerspaziergänge angeboten: Ausgebildete Trauerbegleiter und ehrenamtliche Mitarbeiter des Hospiz begleiten Teilnehmer bei kleinen Wanderungen in der Natur mit Gesprächen, Achtsamkeits-, Atem- und Gehübungen. Die nächsten Spaziergänge „Trauer bewegen“ finden am 7. und 21. August, 4. und 18. September, 2. und 16. Oktober, 6. und 20. November und am 4. und 18. Dezember statt. Treffpunkt ist der Parkplatz Kallstadter Straße in der Gartenstadt direkt hinter dem Gesundheitszentrum. Das Angebot ist kostenlos. Maximal können sechs Personen teilnehmen. Anmeldungen für alle Angebote bei Gabi Kettenhofer per E-Mail an gabi@kettenhofen.com.