Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir vor der Rhein-Galerie Horst Panzner getroffen. Der 82-Jährige stammt ursprünglich aus dem Sudetenland, lebt seit 1951 in Ludwigshafen und hat sich als Leichtathlet einen Namen gemacht. Er ist in der Innenstadt zu Hause.

Wie sind Sie nach Ludwigshafen gekommen?

Das war im Jahr 1951. Mein Vater ist aus der Kriegsgefangenschaft hierhergekommen, und wir sind über das Sudetenland und Bayern zu ihm gefahren, und seither lebe ich eben hier.

Und Sie waren von Anfang an auch sportlich aktiv?

Fast. Ich bin 1953 in den Phönix Ludwigshafen eingetreten und bin seither im Verein. Nach der Fusion wurde es halt der ABC Ludwigshafen.

Welche Disziplinen?

Ich war früher auf der Mittel- und dann der Langstrecke unterwegs. Und das durchaus erfolgreich. Ich war 48 Mal Pfalzmeister, Rheinland-Pfalz-Meister und auch Süddeutscher Meister. Ich kenne viele ihrer Kollegen. Saskia Helfenfinger-Jeck habe ich beispielsweise noch als kleines Mädchen bei ihren ersten Rennen erlebt, und auch die Leute aus der Sportredaktion habe ich oft getroffen. Volker Schroeter zum Beispiel. Ich wohne direkt über der ehemaligen Pfälzer Weinstube in der Maxstraße. Dort waren die Redakteure oft nach Feierabend, und man hat da immer interessante Geschichten erfahren.

Treiben Sie noch immer Sport?

Ja, soweit es eben möglich ist. Laufen geht nicht mehr so. Die Knie machen nach all den Jahren nicht mehr so mit. Aber mit 70 Jahren bin ich die 10.000 Meter noch in unter 40 Minuten gelaufen. Mittlerweile fahre ich Fahrrad. Normalerweise bin ich auch noch regelmäßig in die Leichtathletikhalle und habe an den Geräten trainiert, aber das geht ja jetzt schon seit fast einem Jahr nicht mehr. Deshalb bin ich oft an den Geräten an der Schneckennudelbrücke. Oder ich mache zu Hause Pilates oder Übungen mit leichten Hanteln. Es gibt immer Möglichkeiten, etwas zu tun, und ganz aufhören geht gar nicht.

Sie kommen gerade aus der Rhein-Galerie. Haben Sie sich testen lassen?

Nein. Ich wusste gar nicht, dass es hier auch eine Möglichkeit dazu gibt. Ich war nur kurz im DM-Markt. Ansonsten haben drin ja noch viele Geschäfte geschlossen. Testen lassen muss ich mich nicht mehr. Ich bin mittlerweile schon durchgeimpft und habe das auch sehr gut vertragen. Und jetzt habe ich eben die Hoffnung, dass langsam wieder die Geschäfte und auch die Lokale öffnen, damit man wieder weggehen kann. Aber es ist gerade eine komische Situation. Natürlich hätte ich gerne wieder mehr Freiheiten, aber ich habe auch Angst davor, dass die Zahlen wieder hochgehen.