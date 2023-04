Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seine vertikalen Bilder gehören zu den beliebtesten New-York-Motiven. Nun erhalten die Werke von Horst Hamann (64) in seiner ersten Heimat einen würdigen Rahmen – sogar auf ex-amerikanischem Boden.

Die Gallery New York im Turley-Areal ist ein kleines Museum, in dem man in die große Welt der Wolkenkratzer eintauchen kann – und etwas über den Mann hinter der Kamera erfahren. „Da