Die BASF und die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN) haben gemeinsam das Bildungsprojekt „Deine Lernbox“ ins Leben gerufen. Sie wollen Familien damit in Zeiten von Schulschließungen und Homeschooling helfen.

BASF und Metropolregion betonen, vor welch große Herausforderungen die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen und Regeln insbesondere Familien stellt. Daher wolle man hier direkt und zielgerichtet helfen. Zum Unterstützungsprogramm gehört etwa die kostenfreie Telefonhotline „Schule zuhause – nicht dein Ding?“ . Sie ist unter der Rufnummer 0800/7551513 erreichbar. Jeder Schüler ab zwölf Jahren, der Unterstützung beim Homeschooling brauche, könne sich hier melden. Mit einer Plakataktion soll auf das Angebot aufmerksam gemacht werden.

Außerdem läuft in knapp 20 Schulen in Ludwigshafen und Mannheim eine Pilotphase von „Deine Lernbox“. Dabei stehen verschiedene Module zuvor Verfügung: etwa ein Mentoringprogramm für Schüler oder Nachhilfe- und Sprachförderangebote. Diese Programme gehen im März an den Start. Als Mentoren und Unterstützer sind sowohl ältere Schüler als auch Freiwillige aus Unternehmen dabei.

„Die Pandemie wirkt wie ein Brennglas. Sie macht deutlich, wo wir im Bildungsbereich noch nachbessern müssen. Gemeinsam mit der Metropolregion Rhein-Neckar setzen wir uns mit diesem Projekt für junge Menschen ein, die es in der Pandemie besonders stark trifft. Diese Kinder und Jugendlichen dürfen wir jetzt und in Zukunft nicht im Stich lassen“, so Michael Heinz, Mitglied des Vorstands der BASF und Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar. Weitere Informationen gibt es im Netz unter basf.com/deine-lernbox.