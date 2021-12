Ein brennender Holzbalken im stillgelegten U-Bahn-Schacht unter dem Rathaus-Center hat am frühen Mittwoch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 3.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Polizei eine Rauchentwicklung in der Gartenstraße. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass die Rauchentwicklung aus dem stillgelegten U-Bahn-Schacht am Rathausplatz in der Innenstadt kam. Die parallel eintreffende Feuerwehr verschaffte sich daraufhin Zugang zu dem Schacht. Als Brandherd wurde ein Holzbalken ausgemacht. Im Feuer wurde zudem ein Benzinkanister entdeckt. Vor Ort sind aktuell Bauarbeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass Unbekannte ein Feuer zum Aufwärmen entfachen wollten, die Rauchentwicklung jedoch unterschätzten und daraufhin flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2222 entgegen.