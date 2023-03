Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Heiner Frey verbindet seine Sammelleidenschaft mit Kunsthandwerk. Wo in anderen Familien hohe Vasen mit Seidenblumen den Flur verschönern, liegen bei den Freys dekorativ drapierte Gebeine und Kauzähne eines Mammuts. Seit seiner Kindheit ist er auf der Suche nach historischen Funden.

Durch familiäre Beziehungen war es Heiner Frey möglich, den Kiesaushub am Kratzschen Weiher, der in direkter Nachbarschaft zum Willersinnweiher liegt, zu durchforsten. In stundenlanger Arbeit hat