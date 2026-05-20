Die Kriegswaise Renate Huy galt als „schönste Frau Deutschlands“. Das brachte sie bis in die Traumfabrik Hollywood. Der Glitzerwelt kehrte sie schließlich den Rücken.

Die schönste Frau Deutschlands war 1952 eine Ludwigshafenerin: Die damals 21-Jährige Renate Anita Huy wurde am 10. Mai 1952 im Kurhaus in Baden-Baden unter 24 Bewerberinnen zur „Miss Deutschland“ gewählt. Damit begann für die junge Frau eine aufregende Lebensphase. Die „Schönste Frau Deutschlands“, wie sie in der Boulevardpresse fortan tituliert wurde, hatte sie sich auch für die allererste Wahl zur „Miss Universe“ qualifiziert, die erstmals vier Wochen später im „Long Beach Municipal Auditorium“ in Kalifornien stattfand.

Den Sprung ganz nach oben schaffte die Ludwigshafenerin nicht – zur „schönsten Frau der Welt“ wurde unter den 30 Kandidatinnen die 18-jährige Finnin Armi Kuusela gewählt - doch Renate Huy landete auf dem ansehnlichen fünften Rang. Und erhielt dafür einen bescheidenen Vertrag als angehendes Filmsternchen in den Universal-Studios in Hollywood. Zwischen 1953 und 1959 spielte sie meist als Nebendarstellerin in insgesamt neun Filmen mit. Die einzige größere Rolle erhielt sie in Deutschland 1954 für den Ganghofer-Film „Schloss Hubertus“, wo sie neben den Filmlegenden Marianne Koch und Lil Dagover zu sehen war.

Name geändert

In Hollywood nannte sich die Ludwigshafenerin Renata Hoy. Ihr Lebensweg war zunächst typisch für eine ganze Generation. Ihr Vater muss in den Zweiten Weltkrieg ziehen und fiel in Frankreich. Die Mutter verdient den Lebensunterhalt für sich und die Tochter in einer Großbäckerei. Als Renate 14 Jahre alt ist, wird ihre Mama im Bombenhagel verschüttet. Das eben von der Schule abgegangene Mädchen muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Weil sie vom Besuch einer Modeschule träumt, beginnt sie eine Lehre in einem Friseursalon. Sie jobbt im Kurhaus von Bad Dürkheim, dann in einem Wiesbadener Café, schließlich in Siegen. Nebenbei nimmt sie Unterricht in Stenografie und Maschinenschreiben. Da kommt ein Angebot als Fotomodell gerade rechtzeitig. Die Designerin Ida Braune nimmt die Pfälzerin unter ihre Fittiche. Bei einer Modenschau in Reichenhall betritt sie erstmals einen Laufsteg. Fünf Wochen später gewinnt sie die Misswahl.

Als Mannequin posierte die Oggersheimerin für Strandmoden. Foto: Rainer Dick

Der große Durchbruch gelingt der deutschen Kriegswaisen in Hollywood nicht. Sie spielt kleine Rollen neben großen Stars, ziert die Titelblätter des Boulevards, gehört zum internationalen Jet Set. Bei ihren neun Filmengagements kam Renate Hoy auch mit einigen Weltstars in Berührung - so mit Rock Hudson, John Wayne, Rossano Brazzi oder Henry Fonda und Leslie Caron. Sie heiratet 1954 schließlich den zweieinhalb Jahre jüngeren Filmschauspieler Brett Halsey, den sie angeblich am Abend der „Miss Universum“-Wahl kennengelernt hat. Sie bekommen zwei Kinder, doch die Ehe endet nach fünf Jahren vor dem Scheidungsrichter.

Tragisch: Ihr Sohn Charles „Rock“ Halsey geriet auf die schiefe Bahn, wurde wegen Waffen- und Arzneimittelhandel zu 24 Jahren Haft verurteilt – und nach zwölf Jahren im Gefängnis ermordet. Brett Halsey heiratet später übrigens die Schauspielerin und Sängerin Heidi Brühl.

Schönheitssalons eröffnet

Die Pfälzerin Renate Hoy bleibt in Kalifornien und kehrt der Welt der Scheinwerfer und Blitzlichter schließlich den Rücken. Sie wendet sich ihren ursprünglichen Interessen zu und eröffnete mehrere Schönheitssalons, betätigte sich außerdem als Immobilienmaklerin. Im Februar 1960 wird sie US-amerikanische Staatsbürgerin.

Zwei Jahre später heiratete sie erneut: diesmal Raymond C. Simpson, einen prominenten Anwalt und Bürgerrechtler aus Long Beach, der sich für die Interessen der indigenen Ureinwohner einsetzte. Doch 1980 endete auch diese Ehe vor der Scheidungsrichter. Renate Huy stirbt im Sommer 2024 im Alter von 93 Jahren in San Pedro, einem Vorort von Los Angeles, in ihrer kalifornischen Wahlheimat. In Ludwigshafen ist die einst „schönste Frau Deutschlands“ nahezu in Vergessenheit geraten.