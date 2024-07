Eine Aschenputtel-Geschichte, wie es sie nur in Märchen oder kitschigen Filmen gibt: Eine Kriegswaise wird „Miss Deutschland“ und ergattert in Hollywood einen Filmvertrag. Sie spielt kleine Rollen neben großen Stars, ziert die Titelblätter des Boulevards, gehört zum internationalen Jet Set. Es ist die Geschichte der Ludwigshafenerin Renate Huy, die jetzt 93-jährig in Kalifornien gestorben ist.

In Hollywood nannte sie sich Renata Hoy. Ihr wirklicher Name war Renate Anita Huy, geboren am letzten Tag des Jahres 1930 in Oggersheim.