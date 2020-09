Kommenden Mittwoch um 13.30 Uhr besucht Jutta Steinruck (SPD) den August-Gewinner der Aktion #HolDieOberbürgermeisterin. Es ist der Verein „Familie in Bewegung“ in der Rheinallee 3 in Süd. Er bietet vielfältige Kurse, Veranstaltungen und offene Treffs für Mütter, Väter und Kinder der Metropolregion an und benötigt neues Mobiliar für seine Kursräume. Nach dem Heidelberger Vorbild wurde die Plattform #HolDieOB in Ludwigshafen im Oktober 2018 freigeschaltet. Alle Informationen zum Gewinnerprojekt gibt es im Netz www.holdieob-ludwigshafen.de.