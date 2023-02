Das Projekt „Spielplatz Wolfsgrube“ ist der Januar-Gewinner der Aktion „#Hol die Oberbürgermeisterin“. Initiatorin Lorain Temesvari traf OB Jutta Steinruck (SPD) am Donnerstag auf dem Spielplatz Eckerwartweg in Edigheim.

Jutta Steinruck kam in Begleitung von Grünflächenbereichsleiterin Gabriele Bindert und Claudia Schäfer von der Abteilung Grünconsulting und Freiraumplanung. Mit im Gepäck hatte die Verwaltungschefin gute Nachrichten. „Sie haben gewonnen.“

Der Spielplatz Wolfsgrube ist ein Teil des Modellvorhabens Stadtdörfer. Als Förderprojekt wurde dieser im Oktober 2021 beim Landesministerium des Inneren und Sport beantragt. Vorausgegangen ist der Beantragung eine im Jahr 2020 organisierte Bürgerbefragung. In einem folgenden Workshop kristallisierte sich unter anderem für Edigheim ein Leitprojekt „Erhalten, Pflegen, Ausbauen“ und der Themenbereich „Natur- und Freiraum – Modernisierung der Spielplätze“ heraus.

In einem Arbeitskreis wurde dann überlegt, welche Projekte, deren Umsetzung innerhalb der Projektlaufzeit bis Ende 2023 möglich scheint, in Frage kommen. Keine einfache Aufgabe. Auch die Spielplätze im Norden der Stadt werden regelmäßig geprüft und dementsprechend benotet – eine Entscheidungshilfe bei der Auswahl für die Projekte. Der Rahmenförderbescheid des Innenministerium umfasst eine Landeszuwendung von 918.000 Euro bei zuwendungsfähigen Kosten von über einer Million Euro. Der Fördersatz liegt bei 90 Prozent.

„Erholungspark für alle“

Lorain Temesvari hat einen großen Traum: „Eine Picknickbank für die Eltern der spielenden Kinder, Sonnenliegen, eine Tischtennisplatte, einen Erholungspark für alle.“ Aber die Zuwendungen vom Land werden aufgeteilt. Damit werden mehrere Projekte realisiert. Das sind in Oppau die Umgestaltung des Oppauer Parks, die Querungshilfe in der Horst-Schork-Straße, die Aufwertung des Spielplatzes Anglerstraße, am Edigheimer TV-Gelände Fitness- und Bewegungsgeräte, die Umgestaltung Kreuzung Uhlandstraße/Im Zinkig/Wolfsgrubenweg und ein Spielturm für den Spielweg Wolfsgrube.

Gerne hätte Lorain Temesvari noch mehr gehabt für den schönen Platz vor ihrer Haustür. Ist der Spielplatz doch ein Treffpunkt für die Anwohner und Kinder verschiedenster Altersklassen, auf dem auch mal eine von Eltern organisierte Halloween-Party oder auch ein Geburtstag gefeiert wird. Der Zusammenhalt der Nachbarschaft sei riesig, so Temesvari.

Lob für Engagement

Claudia Schäfer lobte das Engagement der Mutter eines fünfjährigen Sohns. Eine Zusage kam von Gabriele Bindert für das Aufstellen einer zusätzlichen Bank und das Versetzen eines Mülleimers, damit dieser nicht zu dicht an der Sitzbank steht. „Nach einer Tischtennisplatte werde ich mal schauen.“, versprach Bindert.

Mit der Fertigstellung der Projekte in Oppau, Edigheim und dem Spielturm am Spielweg Wolfsgrube wird im Frühsommer dieses Jahres gerechnet.

Nach dem Heidelberger Vorbild wurde die Plattform „Hol die OB“ in Ludwigshafen im Oktober 2018 freigeschaltet. Unter den Bewerbern besucht die OB die jeweiligen Gewinner.

Informationen zum Stadtdörferprojekt im Netz unter

www.ludwigshafen.de/nachhaltig/stadtentwicklung/stadtdoerfer.