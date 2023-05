Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden Radfahrer bei zwei Unfällen am Mittwoch in Rheingönheim und der Gartenstadt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 31-jähriger Radfahrer gegen 10.40 Uhr an der Kreuzung K7/Hauptstraße an der Ampel gehalten, als ihm ein 48-jähriger Autofahrer auffuhr. Nach seinem Sturz wurde der 31-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 900 Euro geschätzt.

Deutlich höher liegt er nach einem Unfall zwischen einem 26-jährigen Radfahrer und einem 45-jährigen Autofahrer. Sie waren gegen 18 Uhr in der Wattstraße zusammengeprallt. Der 26-Jährige wurde in einem Krankenhaus untersucht. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.