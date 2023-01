Auf rund 10.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Samstag gegen 18 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bliesstraße ausgebrochen war. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren mehrere im Keller gelagerten Gegenstände in Brand geraten. Auch eine Wand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen waren zuvor mehrere Kinder und Jugendliche aufgefallen, die vor dem Haus mit Knallkörpern und Feuer hantiert haben sollen. Ob diese in Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Weitere Hinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2122 oder Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.