Relativ glimpflich, aber immer noch mit beträchtlichem Sachschaden ist ein Brand am Montagabend in der Innenstadt ausgegangen. Aufmerksame Passanten hatten laut Polizeibericht Rauch beobachtet, der von einer Holzterrasse in der Bahnhofstraße (Mitte) herzog.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch eindämmen. Damit ist die Fassade des Mehrfamilienhauses auch nur leicht beschädigt worden. Dennoch wird die gesamte Schadenshöhe auf rund 50.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei, Telefon 0621 963-2773 oder Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.