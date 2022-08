Auf rund 6500 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Einbruch in eine Bar in der Ganderhofstraße entstanden ist. Wie die Polizei weiter mitteilte, sind die unbekannten Täter am Sonntagabend in einem kleinen Zeitfenster zwischen 22 und 23.30 Uhr eingestiegen, haben zwei Spielautomaten beschädigt und Bargeld gestohlen. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0621 963-2222 oder Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.