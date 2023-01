Auf rund 15.000 Euro addiert sich der Schaden, der am Montag bei einem Auffahrunfall in der Gartenstadt entstanden ist. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde eine 75-jährige Autofahrerin leicht verletzt, als ein 63-Jähriger gegen 20 Uhr an der Kreuzung Leininger und Maudacher Straße auf den Wagen der Seniorin auffuhr.